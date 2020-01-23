В Уфе ночью загорелось стритфуд-кафе: эвакуированы 13 человек

В Уфе ночью загорелось стритфуд-кафе: эвакуированы 13 человекВидео
Сегодня, 10:40Надежда Валитова
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Возгорание произошло на кухне заведения «Стрит рахат фуд», которое находилось в подвальном помещении.
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Видео: http://gtrk.tv
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Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Кафе находится по ул. Карла Маркса, 25 в пятиэтажном доме в центре города. Кухня, на которой произошло возгорание, находилась на площади размером 2 х3 м.
Жильцов второго этажа из-за возгорания эвакуировали, среди 13 человек был один нетранспортабельный и один ребенок.
Пострадавших, к счастью, нет. Выясняются все подробности инцидента.
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