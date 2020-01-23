В Уфе ночью загорелось стритфуд-кафе: эвакуированы 13 человек

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Кафе находится по ул. Карла Маркса, 25 в пятиэтажном доме в центре города. Кухня, на которой произошло возгорание, находилась на площади размером 2 х3 м.

Жильцов второго этажа из-за возгорания эвакуировали, среди 13 человек был один нетранспортабельный и один ребенок.