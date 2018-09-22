Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет рассказал, как выглядит идеальная девушка

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет рассказал, как выглядит идеальная девушкаВидео
Сегодня, 16:21Зиля Аскерова
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ФК "Уфа" запустил новый проект. Две девушки-ведущие берут интервью у башкирских футболистов. Первым героем проекта стал нападающий Еркебулан Сейдахмет.
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На видеоинтервью Гузель Галимовой и Эвы Степановой 18-летний футболист Еркебулан Сейдахмет рассказывает, на чем он передвигается, как выглядит идеальная девушка, как можно заработать деньги, не играя в футбол, как увеличить число подписчиков без накрутки и как звучит слово "шиворот! на казахском.
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