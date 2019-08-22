Уфимец устроил скандал с водителем «скорой» из-за того, что машина перекрыла дорогу

В Уфе накануне около дома на Проспекте Октября, 65 произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем легкового автомобиля. Видео конфликта разместили очевидцы в группе БашДТП ВКонтакте.

Из видеозаписи следует, что водитель скорой помощи перегородил часть улицы, из-за чего остальные водители, в частности, вышеупомянутый уфимец, на своей машине проехать не смогли. Не желая дожидаться, пока скорая уедет, водитель попросил выбрать другое место для парковки, на что тот ответил отказом. Мужчина вспылил. Завязался конфликт.

Как сообщили журналисты издания Уфа1, позже водитель скорой признался, что в этот момент врачи оказывали помощь жительнице дома, у которой из-за перелома ноги и последующего за ним болевого шока начались судороги.

Ранее о многочисленных нападках на врачей рассказал главврач Белорецкой районной клинической больницы Евгений Кустов, который встал на защиту хирурга, столкнувшегося с травлей в соцсети.

жалуются, что их самих не пропускают, — пишет возмущенный очевидец Данат Валеев. Ситуация оказалась неоднозначной. Позже водитель скорой помощи сам пояснил что произошло, сообщает «Уфа1». Выяснилось, что медики приехали на вызов одной из жительниц четвертого подъезда. У женщины был серьезный перелом левой ноги, а из-за болевого шока начались судороги.— Мы ее загрузили в карету «скорой», и врач начал оказывать помощь. В момент, когда автор жалобы на Skoda Rapid подошёл ко мне с претензией, что я перекрыл проезд, врач делал уколы, чтобы обезболить, и потом накладывал шину на сломанную лодыжку.