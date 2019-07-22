В Башкирии у фермера погибла почти вся пасека

Сегодня, 22 июля, стало известно, что в Белебеевском районе приключилось большое несчастье на пасеке одного из местных жителей. Подробности сообщили в группе «Белебей. Газеточка» (орфография сохранена).

Пасека насчитывала 50 ульев. Хозяин рассказал, что утром обнаружил погибших пчел практически возле каждого улья. Часть насекомых еще двигалась, но выглядела сильно ослабленной. Пасечник считает, что налицо все признаки отравления пчел неизвестным веществом, поскольку ранее его пасека прошла лабораторные исследования и считалась здоровой и полноценной.

- И это все происходит во время медосбора. Будет ли в этом году мед? - задался вопросом автор ролика.

Комментаторы в соцсетях выразили сочувствие пострадавшему сельчанину и рассказали, что подобное происходит и в ряде других районов республики.