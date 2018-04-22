9-летняя уфимка Анжелика Лазарева прошла в полуфинал проекта “Ты-супер”

В очередной выпуске телепроекта “Ты –супер” выступила 9-летняя Анжелика Лазарева из Уфы с песней “Я вернусь”. Ее голос и манера исполнения настолько пришлись по душе жюри, что все четыре не смогли удержаться от одобрительных голосов. Таким образом, юная уфимка прошла в полуфинал проекта.

Маленький талант воспитывается в приемной семье. Во время съемок программы она рассказала, как ей тяжело было с собственными родителями. “Мои родители “болели”, - говорит девочка. Она была самой малдешй в семье, кроме Анжелики, росли старшие брат и сестра. Им часто не доставлось еды, одевались плохо.

Девочка заплакала, когда рассказывала о том, как мать ее швырнула головой об стенку, разозлившись на что-то.

К сожалению, когда ее родителей лишили прав, Анжелику разлучили с братом и сестрой. Сейчас она живет в новой приемной семье. После выступления в проекте “Ты-супер” ее нашла старшая сестра и приехала к ней.

Отметим, в этом выпуске принимала участие еще одна конкурсантка из Башкирии. Зареме Шайхитдиновой из Абзелиловского района не удалось пройти в полуфинал, несмотря на то, что ее песню на башкирском языке “Рәхмәтлемен хоҙайыма” поддержали все четыре жюри.