Появилось видео захвата террориста в Уфе

Сегодня, 22 марта, в интернете, сразу на нескольких информационных ресурсах появился видеоролик, запечатлевший захват террориста на Демском шоссе в Уфе. Потрясенные очевидцы, снимавшие видео, не сдержались и смачно выругались, когда прогремел взрыв, поэтому видео публикуется без звука.

Напомним, захват произошел накануне, 21 марта, около 19.00. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, за рулем которого оказался вооруженный мужчина. Он открыл огонь.

По сообщению из официальных источников, в результате перестрелки преступник был «нейтрализован».