Появилось видео захвата террориста в Уфе

Появилось видео захвата террориста в УфеВидео
22 марта, 22:19Татьяна Майорова
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Его сняли очевидцы, которые оказались ближе всех к месту событий.
Видео
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Видео: Mash
Сегодня, 22 марта, в интернете, сразу на нескольких информационных ресурсах появился видеоролик, запечатлевший захват террориста на Демском шоссе в Уфе. Потрясенные очевидцы, снимавшие видео, не сдержались и смачно выругались, когда прогремел взрыв, поэтому видео публикуется без звука.
Напомним, захват произошел накануне, 21 марта, около 19.00. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, за рулем которого оказался вооруженный мужчина. Он открыл огонь.
По сообщению из официальных источников, в результате перестрелки преступник был «нейтрализован».
Позже при осмотре у него обнаружили пистолет и самодельное взрывное устройство, которое было уже практически готово к применению.
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