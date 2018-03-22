Болельщики «СЮ» сочинили «ответку» после поражения с «Трактором» Видео
Сегодня, 16:57Надежда Валитова
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Болельщики призвали челябинцев не обольщаться поражением «СЮ», а готовиться к будущей игре.
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После сокрушительного поражения 4:1 в четвертом матче серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» в Челябинске болельщики башкирской команды решили не расстраиваться, а записать видеоролик для следующей игры в Уфе, которая пройдет уже завтра.
Ранее известный рэпер Витя АК-47 записал ролик для «СЮ», в котором заявлялось о безуговорочной победе челябинцев.
Счет в серии, напомним, 2:2.
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