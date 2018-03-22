Болельщики «СЮ» сочинили «ответку» после поражения с «Трактором»

После сокрушительного поражения 4:1 в четвертом матче серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» в Челябинске болельщики башкирской команды решили не расстраиваться, а записать видеоролик для следующей игры в Уфе, которая пройдет уже завтра.