В Башкирии в телеэфире оперная звезда Ильдар Абдразаков прочитал рэп

Накануне, 21 февраля, в Youtube.ru, на канале, который БСТ, был опубликован первый выпуск нового вечернего развлекательного шоу «Вассалям», который его создатели позиционируют, как местный аналог «Вечернего Урганта».

Программу ведут юморист Фидан Кульиухаметов и журналистка и ведущая Ульяна Тригубчак. В анонсе шоу заявлено, что это «первое среди региональных телеканалов свое национальное вечернее шоу с модной музыкой, комедийными скетчами, а также обсуждением всех злободневных тем в республике без купюр и цензуры».

Ведущие и в самом деле комментировали свежие новости, однако, как отметили пользователи соцсетей, не все их комментарии попадали «прямо в яблоко», как это обычно бывает у Ивана Урганта.

Предполагается также участие знаменитого гостя в каждой программе. Первым таким гостем стал звезда мировой оперной Ильдар Абдразаков, который после небольшого интервью в студии исполнил нашумевший трек «Корот» рэпера Rena Rnt и Radmir Ismagilov (этот эпизод звучит на 26 минуте видеозаписи)

В целом первые отклики на шоу в соцсетях прозвучали весьма одобрительные отзывы.