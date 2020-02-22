«Мост живи!»: в Башкирии прошла акция в защиту легенды сериала «Вечный зов»

Накануне, 21 февраля, в соцсетях появился видеоролик, посвященный памяти легендарного моста в Белорецком районе Башкирии, который имел репутацию самой длинной деревянной переправы в России и был запечатлен в сериале «Вечный зов».

Вопрос о сносе либо спасении обветшавшего сооружения долго время пребывал в подвисшем состоянии. Но на этой неделе новый глава района Андрей Иванюта поставил в нем точку. На встрече с местными жителями он сообщил, что мост в таком состоянии оставлять нельзя и придется демонтировать. Однако это не означает, что он исчезнет с лица Земли.

Андрей Иванюта пообещал построить аналогичное сооружение с использованием сохранившихся элементов. Между тем, уже сейчас понятно, что решить этот вопрос будет не так-то просто. По предварительным подсчетам, восстановление моста может потребовать 80 млн рублей. Источников финансирования такого проекта пока нет.