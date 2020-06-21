Просто вдребезги: в Сети появились видео смертельного ДТП на М5 в Башкирии

Просто вдребезги: в Сети появились видео смертельного ДТП на М5 в БашкирииВидео
Сегодня, 11:12Надежда Валитова
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Авария произошла на 1495 км трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе Башкирии.
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Видео: gibdd.ru
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По сведениям главного госавтоинспектора республики, на участке дороги столкнулись четыре фуры и легковушка Nissan X-Trail. Все они двигались в попутном направлении.
По предварительной информации, водитель грузового авто «Ивеко» не сумел стормозить вовремя и допустил наезд на движущиеся автомобили впереди. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Движение было организовано через поле.
Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.
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