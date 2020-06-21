Просто вдребезги: в Сети появились видео смертельного ДТП на М5 в Башкирии

По сведениям главного госавтоинспектора республики, на участке дороги столкнулись четыре фуры и легковушка Nissan X-Trail. Все они двигались в попутном направлении.

По предварительной информации, водитель грузового авто «Ивеко» не сумел стормозить вовремя и допустил наезд на движущиеся автомобили впереди. Мужчина погиб на месте от полученных травм. Движение было организовано через поле.