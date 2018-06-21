В Башкирии провели электричество в село, где его не было 80 лет

В деревню Отнурок Белорецкого района наконец-то провели долгожданное электричество, сообщает телеканал БСТ. В этой деревне с начала существования населенного пункта - 80 лет не было электричества. Цивилизация пришла в деревню после того, как ее жители побывали на приеме у Рустэма Хамитова.

Устав добиваться проведения электричества от местных властей, в прошлом году жители деревни приехали в Уфу на прием к главе Башкирии с просьбой помочь. Рустэм Хамитов потребовал в кратчайшие сроки провести линии электропередач.

И вот теперь это сделано. Весной здесь установили опоры и протянули линии электропередач. Сейчас свет горит в каждом доме. Начали устанавливать и уличное освещение.