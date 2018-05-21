Нобель Арустамян: На пост главного тренера "Зенита" рассматриваются трое

Нобель Арустамян: На пост главного тренера "Зенита" рассматриваются троеВидео
Сегодня, 18:40Разиф Абдуллин
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Спортивный комментатор в своем видеоблоге рассказал, что ему известно про Семака, Сарри и Дика Адвоката.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео, Болеем за наших
Нобель Арустамян 20 мая записал видеоблог о новом главном тренере ФК "Зенит".
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