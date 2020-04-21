«Ты кто такой?»: в Башкирии МВД показало видео задержания нетрезвых женщин в Белебее

Сегодня, 21 апреля, пресс-служба МВД по РБ предоставила журналистам видео, снятое во время задержания девушки на улице в городе Белебее. На видео, снятом в непосредственной близости от происходящего, видно, что девушка явно нетрезва. Она хамит полицейским оскорбляет их и угрожает позвонить какому-то своему родственнику.

Напомним, резонансное видео, снятое из окна из дома через дорогу, было опубликовано в группе «Подслушано Белебей». На нем видно, как шестеро сотрудников правоохранительных органов задержали девушку.

В МВД по РБ прокомментировали, что на момент задержания она была нетрезвой, материлась и угрожала полицейским. Позже выяснилось, что 30-летняя женщина была еще и судима. Кроме того, вместе с ней полицейские задержали и еще одну дебоширку.

В полиции Башкирии так прокомментировали произошедший инцидент:

«В ходе патрулирования улиц города Белебей сотрудниками патрульно-постовой службы полиции увидели двух женщин, которые выражались нецензурной бранью и имели признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции подошли к гражданкам, представившись, попросили предъявить документы и пояснить причину, по которой они нарушают режим самоизоляции. Женщины агрессивно отреагировали на законное требование полицейских и начали оскорблять стражей порядка. Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, чтобы доставить данных женщин в Отдел МВД России по Белебеевскому району.