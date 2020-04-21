«Ты кто такой?»: в Башкирии МВД показало видео задержания нетрезвых женщин в Белебее

«Ты кто такой?»: в Башкирии МВД показало видео задержания нетрезвых женщин в БелебееВидео
Видеоролик дает исчерпывающие ответы на все вопросы возмущенных критиков стражей порядка.
Сегодня, 21 апреля, пресс-служба МВД по РБ предоставила журналистам видео, снятое во время задержания девушки на улице в городе Белебее. На видео, снятом в непосредственной близости от происходящего, видно, что девушка явно нетрезва. Она хамит полицейским оскорбляет их и угрожает позвонить какому-то своему родственнику.
Напомним, резонансное видео, снятое из окна из дома через дорогу, было опубликовано в группе «Подслушано Белебей». На нем видно, как шестеро сотрудников правоохранительных органов задержали девушку.
В МВД по РБ прокомментировали, что на момент задержания она была нетрезвой, материлась и угрожала полицейским. Позже выяснилось, что 30-летняя женщина была еще и судима. Кроме того, вместе с ней полицейские задержали и еще одну дебоширку.
В полиции Башкирии так прокомментировали произошедший инцидент:
«В ходе патрулирования улиц города Белебей сотрудниками патрульно-постовой службы полиции увидели двух женщин, которые выражались нецензурной бранью и имели признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции подошли к гражданкам, представившись, попросили предъявить документы и пояснить причину, по которой они нарушают режим самоизоляции. Женщины агрессивно отреагировали на законное требование полицейских и начали оскорблять стражей порядка. Сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу, чтобы доставить данных женщин в Отдел МВД России по Белебеевскому району.
Одной из задержанных оказалась нетрезвая, ранее судимая по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) жительница города Белебей, 1990 года рождения. В отношении нее составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Также направлены материалы в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия решения по факту оскорбления представителя власти.Также в отношении обеих жительниц Белебея составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».