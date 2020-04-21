Башкирских артистов раскритиковали в сети за флешмоб с подушками

Активисты БОО «Башкорт» назвали башкирских организаторов мероприятий Александру и Инвира Хисаметдиновых «артистами с низким уровнем интеллектуального развития». Им не понравилось, что артисты в флешмобе с подушками, не так давно ставшей популярной в Инстаграме, использовали башкирскую атрибутику и музыку.

— Понимаем, хочется как-то отличиться, хайпануть. Но когда у людей очень низкий IQ, то они могут сотворить только какую-нибудь дичь типа этой, — говорится в посте, опубликованном в официальном сообществе организации.

Активисты БОО «Башкорт» также напомнили Инвиру его отказ принять участие в флешмобе в защиту шихана Куштау.

— Но вот принять участие в таком бестолковом флешмобе, да ещё и в национальном костюме, это они сразу подхватывают.

Александра Хисаметдинова, в свою очередь, опубликовала ответный пост на своей странице в соцсетях.

«Никак мне не даёт покоя моя натура. Люблю словом, делом, видом выводить людей из зоны комфорта. Границы важны, но, к сожалению, сильно затрудняют развитие. Когда-то давно на страницах блога я рассуждала о башкирском гетто, в которое люди сами себя же и загнали. Из него не выпускают, ибо ОЯТ, в него не пускают, ибо КИЛМЕШӘК. Проведём параллели. К примеру, классическое представление о народных танцах у нас от мужчины, родившимся в начале 20-го века. А на дворе 2020. За рамки у нас не выходят. А если кто-то делает иное, то это осуждается.