Башкирских артистов раскритиковали в сети за флешмоб с подушками

Башкирских артистов раскритиковали в сети за флешмоб с подушкамиВидео
Активистам БОО «Башкорт» не понравилось, что Инвир и Александра Хисаметдиновы использовали в флешмобе национальные атрибуты и музыку.
Активисты БОО «Башкорт» назвали башкирских организаторов мероприятий Александру и Инвира Хисаметдиновых «артистами с низким уровнем интеллектуального развития». Им не понравилось, что артисты в флешмобе с подушками, не так давно ставшей популярной в Инстаграме, использовали башкирскую атрибутику и музыку.
— Понимаем, хочется как-то отличиться, хайпануть. Но когда у людей очень низкий IQ, то они могут сотворить только какую-нибудь дичь типа этой, — говорится в посте, опубликованном в официальном сообществе организации.
Активисты БОО «Башкорт» также напомнили Инвиру его отказ принять участие в флешмобе в защиту шихана Куштау.
— Но вот принять участие в таком бестолковом флешмобе, да ещё и в национальном костюме, это они сразу подхватывают.
Александра Хисаметдинова, в свою очередь, опубликовала ответный пост на своей странице в соцсетях.
«Никак мне не даёт покоя моя натура. Люблю словом, делом, видом выводить людей из зоны комфорта. Границы важны, но, к сожалению, сильно затрудняют развитие. Когда-то давно на страницах блога я рассуждала о башкирском гетто, в которое люди сами себя же и загнали. Из него не выпускают, ибо ОЯТ, в него не пускают, ибо КИЛМЕШӘК. Проведём параллели. К примеру, классическое представление о народных танцах у нас от мужчины, родившимся в начале 20-го века. А на дворе 2020. За рамки у нас не выходят. А если кто-то делает иное, то это осуждается.
Мне интересно, как бы рассуждали о методах, приемах, сценических костюмах на просторах Интернета люди, существуй он во времена Гаскарова? Сколько хейтеров писали бы ему в комментариях: „Костюмы слишком облегают женское тело, это Недопустимо!“, „Грим наложен слишком ярко, вызывающе!“, „Наши ата-бабалар ужаснулись бы хвостатой шапке, он же не соответствует действительности!“… Вдумайтесь, образ скромной, сдержанной девушки — это образ начала 20-го века. Образ. Люди слишком разные, их проявление индивидуально и разнообразно. Может поэтому ни один участник из Башкортостана не прошёл отборочные разнообразных российских танцевальных шоу? А реальность такова — мало какой танцор, прошедший классическую школу народного танца, в состоянии от души импровизировать. Выражать свою душу, слышать музыку и рассказывать историю здесь и сейчас. Все клише. Все постановка. И постоянное ожидание конкурсов и оценок со стороны. Смысл упирается в оценку, а не в самовыражение. Так и народ. Рамки, клише, страх перед неизведанным. Самоизоляция — отличный повод подумать, пережить, принять новую реальность и творить вне рамок. Чем и займёмся», — отметила она.