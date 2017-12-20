Избиение грудного ребёнка в Башкирии попало в объектив видеокамеры

Избиение грудного ребёнка в Башкирии попало в объектив видеокамерыВидео
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Избиение грудничка попало в объектив камеры видеонаблюдения установленной в квартире, запись публикует телеканал «Россия Башкортостан».
- Я очень ошиблась в выборе нянечки для своего малыша. Хочу предупредить всех мамочек и обезопасить вас и ваших деток, так как она теперь будет искать нового воспитанника. Работала у меня всеми разрекламированная Ирина Ч. Не обращайтесь к ней. Это не няня. Я даже слов подобрать не могу. Она бьет детей, - цитирует мать ребёнка сайт sterlitamakcity.ru.
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