Избиение грудного ребёнка в Башкирии попало в объектив видеокамеры

Следственный комитет начал проверку.

- Я очень ошиблась в выборе нянечки для своего малыша. Хочу предупредить всех мамочек и обезопасить вас и ваших деток, так как она теперь будет искать нового воспитанника. Работала у меня всеми разрекламированная Ирина Ч. Не обращайтесь к ней. Это не няня. Я даже слов подобрать не могу. Она бьет детей, - цитирует мать ребёнка сайт sterlitamakcity.ru.