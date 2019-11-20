Мужчине в Башкирии приклеили сердечные датчики скотчем Видео
Сегодня, 14:16Алия Фатхиева
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Родственники рассказали, что такая практика уже встречалась и ранее.
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Видео: ГТРК-Башкортостан
По информации ГТРК-Башкортостан, в одной из поликлинник башкирского Стерлитамака пациенту приклеили скотчем сердечные датчики.
Дочь больного Эльбина Р. сообщила журналистм, что подобная практика в поликлиннике применяется не впервые, женщину возмутил тот факт, что услуга была оказана не бесплатно.
«В нашей поликлинике людей обклеивают не лейкопластырем, а скотчем. За данную услугу мы оплатили 1500 рублей, причем об этом нас оповестили перед самой процедурой. Как будто не человек перед ними, а картонная коробка. Причем мы не первые, есть и другие люди, которых обклеивают скотчем», – цитирует женщину телеканал.
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