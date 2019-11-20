Мужчине в Башкирии приклеили сердечные датчики скотчем

Дочь больного Эльбина Р. сообщила журналистм, что подобная практика в поликлиннике применяется не впервые, женщину возмутил тот факт, что услуга была оказана не бесплатно.

«В нашей поликлинике людей обклеивают не лейкопластырем, а скотчем. За данную услугу мы оплатили 1500 рублей, причем об этом нас оповестили перед самой процедурой. Как будто не человек перед ними, а картонная коробка. Причем мы не первые, есть и другие люди, которых обклеивают скотчем», – цитирует женщину телеканал.