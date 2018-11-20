Конфликт из-за магазина: В Кушнаренковском районе муж арендатора напал на владельца

В распоряжении редакции оказалось видео события, которое произошло 28 апреля 2018. На нем можно разглядеть, как один мужчина нападает на другого мужчину, тот какое-то время отходит, потом бьёт, нападавший падает, а на ударившего мужчину пытается напасть другой человек, с молотком в руках.

Видео предоставил участник тех событий, предприниматель Рустем Разаманов. Он и объяснил, что произошло в тот день и почему он решился обнародовать это видео.

- Я являюсь владельцем здания на улице Октябрьская, 71 в райцентре, купил его у ООО «Торгмастер», который сдавал его в аренду сети «Байрам» , - рассказал он Медиакорсети. – «Байрам» сдавал часть своих помещений в субаренду другим предпринимателям. Перед продажей собственник и арендатор расторгли все заключенные ранее договоры аренда. А у меня была договоренность с другой торговой сетью («Пятерочкой»), что они займут освободившиеся площади. Но часть помещения (47 кв.м.) была занята бывшим арендатором Зили Шайнуровой, и она упорно не хотела их освобождать, хотя занимала их незаконно. Все, кроме нее, освободили свои помещения.

25 апреля предприниматель заключил договор аренды с «Пятерочкой». И ему надо было предоставить все помещения на одном этаже. За две недели до этого он телеграммами просил освободить занятые квадратные метры, обращался и в местный РОВД, и главе администрации Кушнаренковского района с просьбой о помощи, но тогда никто власть свою не применил.

Пришлось ему действовать самостоятельно. Он обратился к председателю сельсовета с просьбой выделить двух депутатов, чтобы они были свидетелями при освобождении помещения. При свидетелях кабинет был открыт, составлен перечень имущества и товаров в нем, и все перенесли на склад.

И вот дальше случилось то, что попало на видео.

- Мне позвонил начальник РОВД, чтобы я приехал к магазину, - вспоминает Рустем Рамазанов. – Я поехал, вижу, сзади меня автомобиль ИЖ фургон, принадлежащий супругу арендатора Альберту Шайнурову. Видя, что он ведет себя на дороге агрессивно, я проехал дальше и прибыл к магазину раньше его. Я вышел из машины и увидел, что Шайнуров едет прямо на меня и не собирается останавливаться. Мне пришлось даже запрыгнуть на его капот, чтобы избежать столкновения.

После чего, по словам предпринимателя, Шайнуров сдал машину назад, он спрыгнул с капота, и все повторилось еще раз. Снова попытка наезда, Рамазанов, спасаясь, прыгает на капот, снова движение машины назад, и на этот раз Рамазанов прячется за свою машину.

Тогда, по словам предпринимателя, Шайнуров дважды на своей машине протаранил автомобиль Рамазанова, на видео этого момента нет, но видны повреждения на боковой стороне машины.

По словам предпринимателя, в это время туда же приехали сын и супруга Шайнурова на автомобиле "Мазда". Сам Альберт Шайнуров вышел из машины и пошел навстречу Рамазанову с угрозами убить его. Шайнуровы втроем начали приближаться к Рамазанову, он попытался избежать конфликта, но его продолжали преследовать.

- Учитывая, что Альберт Шайнуров давил меня на машине, таранил мою машину, что Шайнуровы вместе вышли из машины и направились ко мне, проявляя агрессию, а сотрудники полиции особо их не останавливали, я решил применить меры самообороны, - рассказал Рустем Рамазанов. - Отбиваясь от группы нападавших, я попал в лицо Шайнурову. После чего его сын выхватил из машины молоток и тоже пытался на меня напасть и ударить молотком в область головы.

Причинами конфликта, по словам Рамазанова, стало то, что Шайнуров возомнил себя стоящим над законом, всемогущим, имеющим влияние на местный РОВД, в том числе. Впоследствии Шайнуров обращался в правоохранительные органы с заявлением, что пострадал от Рамазанова, чтобы представить дело так, что в этом конфликте нападающей стороной был предприниматель.

- Я хочу, чтобы все знали, что тогда произошло, потому что он продолжает писать заявления во все инстанции и не дает мне нормально работать, - заявил Рустем Рамазанов. - В отношении Альберта Шайнурова возбуждены два уголовных дела - за угрозу убийством и порчу имущества. На его сына я подал заявление в полицию за попытку ударить меня молотком, но дело не заведено.

На момент подготовки материала связаться с Шайнуровыми и с представителями РОВД не удалось.

Позже Альберт Шайнуров высказал свою версию событий: - Это всё не так, меня избили, из-за этого я попал в больницу. Потихонечку я начал его (Рамазанова - прим.) прижимать в рамках закона, а он к вам обратился. И дело возбуждать собираются, и по избиению процесс возможен, поэтому он таким образом пытается повлиять на общественное мнение, чтобы уйти от ответственности.