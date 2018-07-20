Жители Башкирии обнаружили на свалке бомжа с прекрасным голосом

Жители Башкирии обнаружили на свалке бомжа с прекрасным голосомВидео
Сегодня, 17:27Зиля Аскерова
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В Баймакском районе Башкирии на свалке поселился необычный бомж. Как говорят местные жители, у него потрясающий голос.
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Разгребая свою "добычу" среди мусора, мужчина радует прохожих своими прекрасными вокальными данными. По словам очевидцев, он поет башкирские народные песни. Один из жителей заснял на свой телефон его «выступление».
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