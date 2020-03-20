«Я убью вас всех»: женщина из Башкирии набросилась на приставов со шприцем и топором

Жительница Чишмов Роза Фахртдинова прославилась своим нападением на судебных приставов. Женщина защищалась от людей в погонах, которые пришли, чтобы исполнить решение Чишминского суда. Суд вынес решение поставить в ее доме разделительную стену и дополнительную дверь, чтобы туда могли заселиться родственники.

«Буду сидеть, но я убью вас всех! Я сделаю всё, чтобы сделать так! Убью! Убью!», – именно такими возгласами 43-летняя владелица дома приветствовала судебных приставов, рассказывает о событиях «ГТРК-Башкортостан». В целях самозащиты она сначала схватила шприц, затем взяла в руки топор, а после и вовсе пыталась взорвать свой дом при помощи газа.