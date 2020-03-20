«Я убью вас всех»: женщина из Башкирии набросилась на приставов со шприцем и топором

«Я убью вас всех»: женщина из Башкирии набросилась на приставов со шприцем и топоромВидео
Женщина потом объяснила, что защищала свой дом и детей.
Жительница Чишмов Роза Фахртдинова прославилась своим нападением на судебных приставов. Женщина защищалась от людей в погонах, которые пришли, чтобы исполнить решение Чишминского суда. Суд вынес решение поставить в ее доме разделительную стену и дополнительную дверь, чтобы туда могли заселиться родственники.
«Буду сидеть, но я убью вас всех! Я сделаю всё, чтобы сделать так! Убью! Убью!», – именно такими возгласами 43-летняя владелица дома приветствовала судебных приставов, рассказывает о событиях «ГТРК-Башкортостан». В целях самозащиты она сначала схватила шприц, затем взяла в руки топор, а после и вовсе пыталась взорвать свой дом при помощи газа.
В настоящий момент против женщины возбудили уголовное дело по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти. Роза Фахртдинова теперь в статусе обвиняемой. Свое поведение она объяснила тем, что защищала своих детей. По ее словам, конфликт с дальними родственниками, которые также получили долю в ее доме после вступления в наследство, длится не первый год, что и вызвало такую эмоциональную реакцию.