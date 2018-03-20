В Башкирии избиение заключенного попало на камеры

В Башкирии избиение заключенного попало на камерыВидео
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Сотрудники колонии избили по ногам нетрезвого заключенного, который напал на одного из дежурных с ножом в состоянии алкогольного опьянения.
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Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
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