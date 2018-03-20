Башкирия с высоты птичьего полета: Кумертауский угольный разрез

25-летний Азат Казакбаев увлекается аэросъемкой. Недавно он задумал осуществить собственный проект под названием “Открываю Башкортостан”. Первым местом, который он выбрал для съемок, стала его малая родина – Кумертау.

- Видео про Кумертауский угольный разрез было снято 14 марта. Это место с детства будоражило мой разум, т.к. после закрытия угольной фабрики - осталось место покрытое тайнами, загадками и большой историей. Сейчас летом - это большой водоём, где некоторые отдыхают, купаются, но есть и те, кто занимается спортом - мотогонками. Зимой разрез замерзает. В этот раз удалось совместно с красивой природой запечатлеть и то, как местная молодежь дрифтует на заднеприводных жигулях. Гонщик до последнего не был в курсе, что его снимают. Уже после выхода видео удалось найти его в соцсетях через знакомых, - рассказывает он.

По словам молодого человека, главная цель проекта - открыть Башкортостан для всех и показать людям то, чего они иногда не замечают.

- Проживая на определённой территории, они испуская слюни смотрят на какие-то отдаленные места и любуются чужой природой и местностью. В рамках проекта «Открываю Башкортостан» мне хочется показать, что и в нашей республике есть красивые и памятные места, что наша природа, города, села прекрасны, - говорит Азат.