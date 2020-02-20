В Уфе енота, сбежавшего от хозяина, пришлось спасать из вентиляции

Накануне, 19 февраля, судьба подбросила уфимским спасателям весьма курьезную ситуацию – им пришлось спасать из вентиляции енота, сбежавшего от хозяина. Подробности сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Как оказалось, некий уфимец неделю назад приобрел енота. Вроде бы процесс адаптации животного в новых условиях проходил спокойно, но, видимо, успокаиваться было рано. Придя домой вчера, молодой человек обнаружил, что зверек устроил дома полный кавардак, а сам оторвал решетку вентиляции и спрятался в вентиляционном канале.

После безуспешных самостоятельных попыток выманить зверька наружу, его хозяин вызвал спасателей. Увидев «спецназ», енотик бросился наутек в разветвление вентканала.

Поймать енота удалось лишь ночью, когда проголодавшийся малыш вернулся в квартиру. Спасатели поймали животное, поместили его в переноску и передали хозяину.