В Башкирии в страшном ДТП между легковушкой и КамАЗом погибли два человека

В госавтоинспекции передали подробности аварии, которая произошла 19 января в Уфимском районе. Медиакорсеть передавала ранее, что в этом ДТП погибли два человека.

Сообщается, что столкновение произошло между грузовиком КамАЗ и встречным автомобилем Renault Logan.

По информации ГИБДД, это случилось на 22 километре Западного обхода Уфы. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 40-летний пассажир погибли на месте происшествия, скорую они так и не дождались. 51-летний водитель грузовика уцелел.