В Башкирии в страшном ДТП между легковушкой и КамАЗом погибли два человека

В Башкирии в страшном ДТП между легковушкой и КамАЗом погибли два человекаВидео
Сегодня, 10:44Алия Фатхиева
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В ГИБДД сообщили подробности произошедшего.
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Видео: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии
В госавтоинспекции передали подробности аварии, которая произошла 19 января в Уфимском районе. Медиакорсеть передавала ранее, что в этом ДТП погибли два человека.
Сообщается, что столкновение произошло между грузовиком КамАЗ и встречным автомобилем Renault Logan.
По информации ГИБДД, это случилось на 22 километре Западного обхода Уфы. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 40-летний пассажир погибли на месте происшествия, скорую они так и не дождались. 51-летний водитель грузовика уцелел.
На опубликованных видеокадрах видно, что от легкового автомобиля практически ничего не осталось. У машины буквально снесена крыша и раздавлен салон.
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