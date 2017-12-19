В Башкирии сняли на видео чистку дороги от снега в Баймаке

В Башкирии сняли на видео чистку дороги от снега в БаймакеВидео
Пользователи соцсети Вконтакте выложили сегодня видео чистки от снега дороги в Баймаке.
- Видео было снято сегодня утром, около девяти часов, на улице Чекмарева, - рассказал Медиакорсети автор видео на условиях анонимности. - На улице было примерно 15 градусов мороза.
На видео снято, как дорогу от снега чистят горожане, не прибегая к помощи спецтехники. Пользователи в комментариях отнеслись к видео по-разному. Кто-то возмутился, а где же тракторы, другие же высказались так:
- А чем их ломать? Трактором? Серьёзно? Если их сейчас не убрать, будет колея. Нормальная работа для нормальных ребят. Ни кто не умрёт.
- Сегодня по Горняков тоже таким же макаром ребята работали, - написал один из пользователей соцсети. - Курс взят правильный. Такие брустверы вдоль дорог сильно ссужают саму проезжую часть.