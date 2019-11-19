Опубликовано видео с погибшими под Уфой рыбаками

Опубликовано видео с погибшими под Уфой рыбакамиВидео
Сегодня, 13:01Алия Фатхиева
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Мужчины провалались под лед и предварительно погибли от переохлаждения.
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Видео: Mkset.ru
Медиакорсети удалось получить из собственных источников видео, на котором уфимские спасатели извлекают из реки тела двоих погибших рыбаков.
Напомним, мужчины 64 и 54 лет погибли на выходных во время рыбалки около Миловки. По данным следственного комитета, гибель произошла из-за того, что они ушли под воду. В пресс-службе уточняли, что лодка рыбаков порвалась об лед и началась тонуть.
Мужчины пытались выбраться, но не смогли из-за недостаточной толщины льда. Оба скончались на месте происшествия.
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