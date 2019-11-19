Опубликовано видео с погибшими под Уфой рыбаками

Напомним, мужчины 64 и 54 лет погибли на выходных во время рыбалки около Миловки. По данным следственного комитета, гибель произошла из-за того, что они ушли под воду. В пресс-службе уточняли, что лодка рыбаков порвалась об лед и началась тонуть.