Фонтан «Семь девушек» стал местом ночного купания полуобнаженной девушки

Сегодня, 19 августа, в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено ночное купание неизвестной девушки в центральном фонтане Уфы - "Семь девушек". Видеозапись появилась на сайте БашДТП.

Из одежды на ней было только нижнее белье. Как предположили пользователи соцсетей, девушка либо вышла проветриться после посещения местного бара, либо это была промоакция какого-либо стрипклуба.