Фонтан «Семь девушек» стал местом ночного купания полуобнаженной девушки

Фонтан «Семь девушек» стал местом ночного купания полуобнаженной девушкиВидео
Вчера, 15:07Татьяна Майорова
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Имя «ночной русалки» пока неизвестно.
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Видео: Вести-Башкортостан
Сегодня, 19 августа, в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено ночное купание неизвестной девушки в центральном фонтане Уфы - "Семь девушек". Видеозапись появилась на сайте БашДТП.
Из одежды на ней было только нижнее белье. Как предположили пользователи соцсетей, девушка либо вышла проветриться после посещения местного бара, либо это была промоакция какого-либо стрипклуба.
Занимается ли кто-либо из сотрудников правоохранительных органов поиском нарушительницы ночного покоя столицы, неизвестно.
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