В Башкирии зайцы атаковали заводские цеха

Накануне, 18 июля, в соцсетях появился видео ролик, снятый работниками завода «Салаватстекло», на котором запечатлен серый заяц, который заскочил в цех предприятия и довольно долго метался по нему, прежде чем найти выход.

Автор видеоролика сообщил, что в текущем году это уже не первый случай. Похоже, зайцев расплодилось настолько много, что они стали навещать промзону.