В Башкирии зайцы атаковали заводские цеха

В Башкирии зайцы атаковали заводские цехаВидео
19 июля, 11:31Татьяна Майорова
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Курьезный случай сняли работники завода «Салаватстекло».
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Видео: БСТ
Накануне, 18 июля, в соцсетях появился видео ролик, снятый работниками завода «Салаватстекло», на котором запечатлен серый заяц, который заскочил в цех предприятия и довольно долго метался по нему, прежде чем найти выход.
Автор видеоролика сообщил, что в текущем году это уже не первый случай. Похоже, зайцев расплодилось настолько много, что они стали навещать промзону.
Никаких ЧП с их участием пока, к счастью, не было. Но частые визиты ушастых гостей становятся уже реальными поводами для беспокойства
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