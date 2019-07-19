Участники ЧП в Шереметьево рассказали об обстоятельствах задымления самолета

Сегодня, 19 июля, продолжается расследование обстоятельств ЧП, которое произошло в аэропорту Шереметьево, когда несколько пассажиров получили ушибы и ссадины во время эвакуации из самолета.

Как сообщают федеральные СМИ, минувшей ночью Boeing авиакомпании Nordwind, вылетавший из Шереметьево с Ереван, экстренно прекратил взлет после того, как в пассажирском салоне появилось задымление. На борту находились 180 человек.

Пассажирам пришлось покидать салон по надувным трапам. При этом порлучили травмы восемь человек.

Некоторые успели снять ЧП на телефон и разместить в соцсетях с соощениями о пожаре. Однако в МЧС не подтвердили информацию о возгорании. Задымление, по данным спасателей, возникло ближе к кабине, однако прибывшие по вызову пожарные его следов анне нашли.

Пассажиры вылетели в Ереван резервным рейсом, но часть из них отказалась от перелета.

Обстоятельства происшедшего до сих пор уточняются.