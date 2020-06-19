В Башкирии появились кадры с места гибели 15-летней девочки

Напомним, мужчина наехал на двух девочек 13 и 15 лет на улице Горького. Обе получили серьезные травмы, а в последствии стало известно, что старшая школьница скончалась в больнице от полученных травм.

По информации ГИБДД обе девочки возвращались с игровой площадки домой, до которого оставалось идти до трех минут. В крови у водителя результат освидетельствования показал 0,838 мг/л.

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– Ехал в сад, по дороге заехал в бакалейку, взял вина и поехал в сад. Ехал в сад, на бордюре я их зацепил. Я был пьян. Я так и честно говорю, – прокомментировал таксист. Отвечая на вопросы, он также сказал, что признает свою вину и сожалеет о случившемся.