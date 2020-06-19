В Башкирии появились кадры с места гибели 15-летней девочки

В Башкирии появились кадры с места гибели 15-летней девочкиВидео
Страшная авария с еще одним пьяным таксистом произошла вчера, 18 июня, в Стерлитамаке.
Напомним, мужчина наехал на двух девочек 13 и 15 лет на улице Горького. Обе получили серьезные травмы, а в последствии стало известно, что старшая школьница скончалась в больнице от полученных травм.
По информации ГИБДД обе девочки возвращались с игровой площадки домой, до которого оставалось идти до трех минут. В крови у водителя результат освидетельствования показал 0,838 мг/л.
– Ехал в сад, по дороге заехал в бакалейку, взял вина и поехал в сад. Ехал в сад, на бордюре я их зацепил. Я был пьян. Я так и честно говорю, – прокомментировал таксист. Отвечая на вопросы, он также сказал, что признает свою вину и сожалеет о случившемся.
Напомним, подобная авария произошла в Иглино, где пьяный таксист наехал на четверых школьников. Дети получили травмы различной степени, а 15-летняя Диана скончалась, ее похоронили вчера, 18 июня.