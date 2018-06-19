Расследование 1MI: Бизнес на мертвецах

Расследование 1MI: Бизнес на мертвецахВидео
Сегодня, 18:42Рустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Холдинг «ФестМедиаИнвест» (1MI) в видеоблоге «Вскрытие покажет» анализирует ситуацию в ритуальном бизнесе.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сюжеты: Видео
Холдинг «ФестМедиаИнвест» (1MI), куда входит и Mkset.ru, запустил видео-блог «Вскрытие покажет».
Первый выпуск посвящен исследованию похоронного бизнеса в Ростовской области. Видеоблог интересен и жителям Башкирии, ведь все познается в сравнении.
В дальнейшем в рамках блога будут отражены журналистские расследования на актуальные темы в разных отраслях.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0