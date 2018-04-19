В Нефтекамске загорелся многоквартирный дом

В Нефтекамске загорелся многоквартирный домВидео
Сегодня, 15:11Разиф Абдуллин
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Пожар начался в одной из квартир во второй половине дня.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео
Сегодня в Нефтекамске загорелась квартира в 14-этажном многоквартирном доме на Николо-Березовском шоссе. Пожар начался примерно в 14.30 уфимского времени. Видео пожара прислали в редакцию Медиакорсети очевидцы.
На видео видно два шлейфа дыма на 9 и 10 этажах, причем на 10 этаже из окна вырывается огонь. Также видно, что спасатели уже приступили к работе.
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