В Башкирии жители Жуково выступили против мусоросортировочного комплекса

В Башкирии жители Жуково выступили против мусоросортировочного комплексаВидео
Сегодня, 10:13Николай Бажин
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Их поддержал председатель сельсовета.
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Видео: Николай Бажин, Youtube.com
Сюжеты: Видео
Журналист Николай Бажин снял сюжет про сход граждан деревни Жуково Уфимского района Башкирии. Жители деревни собрались на сход, на котором выступили против строительства мусоросортировочного комплекса. Глава сельсовета Алексей Щекатуров поддержал жителей, инициаторы проекта считают, что жителей ввели в заблуждение, и собираются обратиться в суд.
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