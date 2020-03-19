Как сделать защитную маску из подручных средств за одну минуту

Как сделать защитную маску из подручных средств за одну минутуВидео
19 марта, 16:06Татьяна Майорова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Для этого понадобится минимум усилий и материалов.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: https://novostivolgograda.ru/
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Наши коллеги с портала «Новости Волгограда» опубликовали полезный лайф-хак о том, как можно быстро и с минимальными затратами изготовить защитную маску из подручных материалов.
На видеоролике видно, как девушка стремительно изготавливает своими руками маску из листа бумажного полотенца, степлера и пары резинок для упаковки
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0