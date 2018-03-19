Как проходила экспедиция «По следам Паласса»Видео
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Завершилась экспедиция «По следам Паласса» - русское географическое общество республики.
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Представители клуба писателя Аксакова и регионального отделения Русского Географического Общества посетили места следования немецкого ученого Петера Палласа, который «привлёк внимание науки к лечебному воздействию газов и паров исходивших из горы Янган-Тау, на склонах которой впоследствии появилась знаменитая здравница Салаватского района».
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