Как проходила экспедиция «По следам Паласса»

Представители клуба писателя Аксакова и регионального отделения Русского Географического Общества посетили места следования немецкого ученого Петера Палласа, который «привлёк внимание науки к лечебному воздействию газов и паров исходивших из горы Янган-Тау, на склонах которой впоследствии появилась знаменитая здравница Салаватского района».