В поликлинике в Уфе из кармана у бабушки посыпались 300 тысяч рублей

В поликлинике в Уфе из кармана у бабушки посыпались 300 тысяч рублейВидео
Сегодня, 16:16Алия Фатхиева
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Очевидцы засняли случившееся на камеру.
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Видео: ГТРК "Башкортостан"
Журналисты ГТРК опубликовали необычный видеоролик, как в поликлинике из карманов у местной бабушки посыпались денежные купюры.
Сообщается, что 87-летнюю женщину в медучреждение привели неравнодушные. Пенсионерка потерялась на остановке в Уфе и не могла объяснить, кто она и откуда.
По информации телеканала, пока врачи пытались отыскать родственников бабули, она встала и в тот же момент из-под пальто посыпались денежные купюры. Всего удалось насчитать порядка 300 тысяч рублей, всю сумму аккуратно запаковали и отправили вместе с пенсионеркой домой.
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