В поликлинике в Уфе из кармана у бабушки посыпались 300 тысяч рублей

Журналисты ГТРК опубликовали необычный видеоролик, как в поликлинике из карманов у местной бабушки посыпались денежные купюры.

Сообщается, что 87-летнюю женщину в медучреждение привели неравнодушные. Пенсионерка потерялась на остановке в Уфе и не могла объяснить, кто она и откуда.