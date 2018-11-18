Под Уфой сгорела пассажирская «ГАЗель»

Путин, госдеп и дельфины: Как в мэрии Уфы опять спорили о строительстве дельфинария

Заварили кашу: новая модель школьного питания в Башкирии пока вызывает много вопросов

Минздрав Башкирии дал объяснение нецелевому расходованию средств федерального проекта

В рейтинге элитных вузов от Forbes 1 университет из Башкирии и 4 из Татарии

Содержание территории башкирского Белого дома и Курултая стоит 44 миллиона рублей