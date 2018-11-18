Под Уфой сгорела пассажирская «ГАЗель»Видео
18 ноября 2018, 18:11Марат Гареев
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К моменту приезда пожарных автобус сгорел дотла.
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Видео: gtrk.tv
Пожар случился сегодня утром на подъезде к Уфе. Об этом сообщает телеканал «Россия – Башкортостан». Что случилось причиной происшествия, выясняют специалисты.
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