Сборная Башкирии по таэквондо хочет стать лучшей на Кубке России

Сборная Башкирии по таэквондо хочет стать лучшей на Кубке РоссииВидео
Накануне в Уфе была сформирована команда, которая через две недели отправится в Екатеринбург.
Чтобы попасть в нее, лучшие молодые спортсмены республики должны были стать первыми на Открытом Кубке Уфы.
Уфимский турнир получился высококонкурентным. Кроме местных мастеров здесь выступили таэквондисты из пяти регионов страны: Оренбургской, Челябинской, Cамарской областей, Удмуртии и Татарстана. Как сказал президент Федерации таэквондо Башкортостана по версии ИТФ Руслан Набиуллин, приезжие команды только добавили остроты в поединки турнира.
- Из-за них уровень турнира практически всероссийский, - сказал он. - И мы этому только рады. Потому что колоссальный опыт получают все: и наши спортсмены и приезжие.
В итоге, в общекомандном зачете первыми стали таэквондисты Нефтекамска, на втором месте спортсмены Калтасинского района республики. Третий результат показала команда Уфы. Таким образом, сборная Башкирии будет представлена в Екатеринбурге несколькими районами и городами республики.