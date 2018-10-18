Сборная Башкирии по таэквондо хочет стать лучшей на Кубке России

Чтобы попасть в нее, лучшие молодые спортсмены республики должны были стать первыми на Открытом Кубке Уфы.

Уфимский турнир получился высококонкурентным. Кроме местных мастеров здесь выступили таэквондисты из пяти регионов страны: Оренбургской, Челябинской, Cамарской областей, Удмуртии и Татарстана. Как сказал президент Федерации таэквондо Башкортостана по версии ИТФ Руслан Набиуллин, приезжие команды только добавили остроты в поединки турнира.

- Из-за них уровень турнира практически всероссийский, - сказал он. - И мы этому только рады. Потому что колоссальный опыт получают все: и наши спортсмены и приезжие.