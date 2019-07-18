Юная уфимка завела Instagram, где говорит о приеме наркотиков - в МВД начали проверку

День ото дня растет популярность страницы в соцсетях, которую ведет молодая уфимка, не скрывающая своего пристрастия к наркотикам. Число ее подписчиков уже превысило девять тысяч человек. К тому же, у девушки есть закрытая группа с платным входом и возрастным ограничением "18+". Подробнее о ней рассказал портал bash.news.

Девушку зовут Карина, в соцсетях она более известна как «Кукла», ее блог в основном представляет собой впечатления от приема наркотиков или алкоголя, общение с аудиторией нередко является обсуждением различных наркотиков и различных пошлых тем.

Аккаунт Карины не позволяет точно определить место ее проживания, однако на одной из фотографий можно узнать уфимские виды в районе Дома печати.

Интересно, что Карина использует соцсети не только для общения, но и для сбора средств на съемку музыкального клипа. Однако есть предположения, что средства пошли все же на приобретение наркотиков и алкоголя, поскольку активность в этом направлении на сегодняшний день прекратилась.

В настоящее время правоохранительными органами ведется проверка.