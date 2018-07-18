«Уфа» уступила клубу «Истанбул Башакшехир» в контрольном матче

«Уфа» уступила клубу «Истанбул Башакшехир» в контрольном матчеВидео
Сегодня, 09:55Разиф Абдуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На двоих команды забили пять мячей.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: fcufa.pro
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу турецкого клуба. Представитель турецкой Суперлиги - «Истанбул Башакшехир» из Стамбула одержал волевую победу, уступая после первого тайма 1:2.
Уже на третьей минуте игры отличился Иван Пауревич. В середине первого тайма игрок турецкой команды Торун ударом головой сравнял счет. Под конец первого тайма Вячеслав Кротов убежал один на один с голкипером соперника и вывел уфимскую команду вперед.
Во втором тайме в промежутке двух минут «Истанбул Башакшехир» забил два мяча и в итоге вырвал победу.
Заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии «Уфа» проведет 20 июля с командой итальянской Серии «А» «Удинезе».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0