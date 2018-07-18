«Уфа» уступила клубу «Истанбул Башакшехир» в контрольном матче

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу турецкого клуба. Представитель турецкой Суперлиги - «Истанбул Башакшехир» из Стамбула одержал волевую победу, уступая после первого тайма 1:2.

Уже на третьей минуте игры отличился Иван Пауревич. В середине первого тайма игрок турецкой команды Торун ударом головой сравнял счет. Под конец первого тайма Вячеслав Кротов убежал один на один с голкипером соперника и вывел уфимскую команду вперед.

Во втором тайме в промежутке двух минут «Истанбул Башакшехир» забил два мяча и в итоге вырвал победу.