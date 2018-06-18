Что иностранные болельщики знают о России и футболистах

Что иностранные болельщики знают о России и футболистахВидео
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«Советский спорт» пообщался с гостями мундиаля в Сочи.
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Сюжеты: ЧМ-2018, Видео
Корреспондент «Советского спорта» записал на видео несколько встреч с иностранными болельщиками, приехавшими на чемпионат мира в России.
Целью мини-интервью было выяснить, что иностранцы знают о сборной России. Многие ответы удивили, насколько хорошо гости знают российский футбол и звезд шоу-бизнеса.
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