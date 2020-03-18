В Уфе после брифинга минздрава пенсионеры штурмуют госаптеки в поисках масок

В Уфе после брифинга минздрава пенсионеры штурмуют госаптеки в поисках масокВидео
Ранее в минздраве Башкирии сообщили, что в сеть государственных аптек города поступили более 15 тысяч масок.
Неприятный инцидент произошел сегодня, 18 марта, в одной из госаптек города по ул. Шафиева. Мужчина выразил недоумение в связи с тем, что не обнаружил обещанные медицинские маски в аптеке. По словам фармацевта, их уже успели раскупить - буквально за пару часов.
«В интернете сказали, что маски есть только у вас — что к вам они поступили. Вы говорите, что их у вас уже нет. Как же так? Неужели так быстро раскупили? Кому верить? Что делать?» - возмутился мужчина, устроив в аптеке скандал.
При этом фармацевт сообщила, что на руки в аптеках не имеют права продавать не более пяти штук.
«Когда поступит новая партия — я сказать не могу», - прокомментировала она.
Напомним, сегодня, 18 марта, на брифинге минздрава республики сообщили, что в уфимскую госаптеку поступило 15 тысяч новых медицинских масок. До этого мы писали, что в Уфе из-за коронавируса массово скупают крупы и консервы.