В Уфе после брифинга минздрава пенсионеры штурмуют госаптеки в поисках масок

Неприятный инцидент произошел сегодня, 18 марта, в одной из госаптек города по ул. Шафиева. Мужчина выразил недоумение в связи с тем, что не обнаружил обещанные медицинские маски в аптеке. По словам фармацевта, их уже успели раскупить - буквально за пару часов.

«В интернете сказали, что маски есть только у вас — что к вам они поступили. Вы говорите, что их у вас уже нет. Как же так? Неужели так быстро раскупили? Кому верить? Что делать?» - возмутился мужчина, устроив в аптеке скандал.

При этом фармацевт сообщила, что на руки в аптеках не имеют права продавать не более пяти штук.

«Когда поступит новая партия — я сказать не могу», - прокомментировала она.