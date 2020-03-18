«Улети на небушко»: в Башкирии на головы людям посыпался снег с жуками

«Улети на небушко»: в Башкирии на головы людям посыпался снег с жукамиВидео
18 марта, 12:05Татьяна Майорова
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Очевидцы сняли на видео необычное природное явление.
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Видео: скриншот видео, http://gtrk.tv
Необычное событие произошло на днях в Учалинском районе республики. Происшедшее сняли на видео жители села Миндяк.
По их словам, вместе со свежим снегом с неба посыпались тысячи маленьких живых жуков. Местные жители сняли их на видео и прислали в редакцию «Мобильного репортера» на телевидение.
Как сообщает автор ролика, вместе с осадками на земле оказались тысячи живых жуков. Автор видео пояснил, что раньше подобных жуков в селе Миндяк раньше не видели.
О причинах происшедшего местные жители строят сотни догадок.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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