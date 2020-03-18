«Улети на небушко»: в Башкирии на головы людям посыпался снег с жуками

Необычное событие произошло на днях в Учалинском районе республики. Происшедшее сняли на видео жители села Миндяк.

По их словам, вместе со свежим снегом с неба посыпались тысячи маленьких живых жуков. Местные жители сняли их на видео и прислали в редакцию «Мобильного репортера» на телевидение.

Как сообщает автор ролика, вместе с осадками на земле оказались тысячи живых жуков. Автор видео пояснил, что раньше подобных жуков в селе Миндяк раньше не видели.

О причинах происшедшего местные жители строят сотни догадок.