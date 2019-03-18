В Уфе сняли социальный ролик на башкирском языке «Не бойся»

Автор сценария и режиссер социального ролика "Куркма" ("Не бойся") – Назгуль Султанова, проживающая в Китае.

- Мы с Назгуль уже не в первый раз делаем совместные ролики, "Куркма" – не первый наш социальный ролик. Несколько лет назад наш похожий социальный ролик победил в европейском фестивале и получил ценный приз. В прошлом году мы с Назгуль сняли короткометражный фильм "Бабайым", - рассказывает один из авторов ролика, видеооператор Тимур Ямалов.

По словам Тимура, идея об этом ролике появилась давно, но воплотить в жизнь задуманное смогли только спустя год, в ноябре прошлого года.

- Все актеры, сыгравшие в ролике – настоящие представители этих профессий. Тут у нас и фотограф, и швея, и скрипачка, и художница. Вначале задумывалось, что их будет шестеро, но в итоге сняли только четверых, - делится рабочими моментами видеооператор.