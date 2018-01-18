Журналисты сняли фильм про известного уфимского спортсмена Кондояниди

Журналисты сняли фильм про известного уфимского спортсмена КондоянидиВидео
Вчера, 17:10Константин Климов
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В документальной ленте раскрывается биография иконы башкирского футбола.
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Сюжеты: Болеем за наших
Уфимские журналисты Марат Лутфрахманов и Максим Балобанов сняли документальный фильм о прославленном спортсмене Александре Кондояниди.
- Фильм посвящен памяти Александра Андреевича Кондояниди - иконы башкирского футбола, - сообщили авторы фильма. - Это доработанная версия. Первая серия из цикла о людях, оставивших яркий след в истории башкирского футбола.
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