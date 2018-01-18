Как "Салават Юлаев" обыграл "Витязь"Видео
Вчера, 17:26Рустэм Башкирцев
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Видео: Александр Лозгачев, Вконтакте
Сюжеты: Болеем за наших
Журналист Александр Лозгачев подготовил видеорепортаж с матча "Салават Юлаев" - "Витязь". Ролик чуть более 4 минут прекрасно передает атмосферу на "Уфа-Арене".
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