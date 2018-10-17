Муртаза Рахимов: Хабирову надо помогать Видео
Сегодня, 10:43Надежда Валитова
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Первый президент республики впервые за долгое время дал интервью телеканалу «Вся Уфа».
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Сюжеты: Видео
Журналисты канала встретились с Муртазой Губайдулловичем в его рабочем кабинете. Им он рассказал о том, как впервые приехал в Уфу, и каким видит будущего мэра башкирской столицы.
- Это должен быть крепкий хозяйственник, который должен каждый день объезжать весь город. Надо решить проблему общественного транспорта. Его в Уфе сейчас нет, - заявил Муртаза Рахимов.
Поделился своими впечатлениями он и о бывшем подчиненном, нынешнем руководителе Радие Хабирове.
- Он прекрасный организатор. Он наведет порядок. Его надо поддерживать, - сказал Муртаза Рахимов.
Напомним, первая рабочая встреча Радия Хабирова состоялась именно с Муртазой Рахимовым.
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