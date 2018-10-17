Муртаза Рахимов: Хабирову надо помогать

Журналисты канала встретились с Муртазой Губайдулловичем в его рабочем кабинете. Им он рассказал о том, как впервые приехал в Уфу, и каким видит будущего мэра башкирской столицы.

- Это должен быть крепкий хозяйственник, который должен каждый день объезжать весь город. Надо решить проблему общественного транспорта. Его в Уфе сейчас нет, - заявил Муртаза Рахимов.

Поделился своими впечатлениями он и о бывшем подчиненном, нынешнем руководителе Радие Хабирове.

- Он прекрасный организатор. Он наведет порядок. Его надо поддерживать, - сказал Муртаза Рахимов.