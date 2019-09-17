Опубликовано видео дома в Башкирии, где ребенок провел неделю возле трупа матери

Опубликовано видео дома в Башкирии, где ребенок провел неделю возле трупа материВидео
Сегодня, 16:11Роман Фаткуллин
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Появились кадры с места происшествия, где вчера был обнаружен ребенок, который провел неделю около тела 44-летней мертвой матери.
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Видео: ГТРК "Башкортостан"
Видео снято журналистами «ГТРК-Башкортостан», из опубликованного видеоряда можно понять, что это произошло в обычном пятиэтажном доме. Напомним, в настоящий момент известно, что в квартире проживала только погибшая вместе с шестилетним сыном.
Ранее Медиакорсеть передавала, что тело нашла подруга погибшей вчера днем в Янауле, рядом с трупом женщины находился ее живой, но крайне истощенный сын. Альбина Л. покончила с собой, оставив предсмертную записку. Судя по состоянию тела, женщина ушла из жизни примерно пять или шесть дней назад.
Глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в разговоре с журналистом Медиакорсети сообщил, что пока выводы о самоубийстве делать рано, возможно также, что она скончалась от инсульта.
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