Опубликовано видео дома в Башкирии, где ребенок провел неделю возле трупа матери

Видео снято журналистами «ГТРК-Башкортостан», из опубликованного видеоряда можно понять, что это произошло в обычном пятиэтажном доме. Напомним, в настоящий момент известно, что в квартире проживала только погибшая вместе с шестилетним сыном.

Ранее Медиакорсеть передавала, что тело нашла подруга погибшей вчера днем в Янауле, рядом с трупом женщины находился ее живой, но крайне истощенный сын. Альбина Л. покончила с собой, оставив предсмертную записку. Судя по состоянию тела, женщина ушла из жизни примерно пять или шесть дней назад.