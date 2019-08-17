В Уфе мечеть, оборудованная на первом этаже жилого дома, возмутила соседей

Большой резонанс вызвало открытие мечети «Нур» на первом этаже многоэтажного жилого дома. Это произошло на улице Ахметова в микрорайоне Затон. Туда съезжается теперь много жителей Ленинского района и даже верующие из соседних деревень. Среди них – немало женщин в платках с полузакрытыми лицами и бородатых мужчин, что весьма обеспокоило местных жителей.

Вдобавок ко всему молитвы читаются по микрофону, и их звуки разносятся на несколько этажей вверх по дому.

Как оказалось, такая популярность мечети объясняется отсутствием мусульманских молельных домов в округе, в радиусе нескольких десятков километров. Мечеть работает с раннего утра до вечера.

О необычной мечети написали уже многие СМИ, включая федеральные.

- Мы стараемся читать молитвы потише, чтобы не мешать людям. В микрофон читаем только пятницам, - объяснил служитель мечети «Нур». – Для детей открыли специальный класс. Стараемся приносить пользу людям.

Однако остановка вокруг новой мечети накаляется. Говорят, такой опыт открытия мечети в жилом доме – первый в России. Он же может быть и последний, если достичь согласия с окружающими не удастся.

Решить проблему могло бы строительство мечети в микрорайоне.