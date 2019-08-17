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В Уфе мечеть, оборудованная на первом этаже жилого дома, возмутила соседей
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Сюжеты:
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В Уфе мечеть, оборудованная на первом этаже жилого дома, возмутила соседейВидео

Вчера, 11:41Татьяна Майорова
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