В Башкирии приставы устроили скандал, насильно отнимая дочь у отца

Сегодня, 17 июля, глава Кушнаренковского района Башкирии прокомментировал на своей странице в фейсбуке шокирующее видео, появившееся накануне в соцсетях.

На видеозаписи, опубликованной ГТРК «Башкортостан», видно, как стражи порядка насильно отнимают девочку, которая жила с отцом. Как выяснилось позднее, видео было снято недавно в одном из сел Кушнаренковского района. По уточненным данным, после развода родителей девочка осталась жить с отцом, но потом мама через суд добилась решения передать дочку на воспитание ей.

К сожалению, данная процедура сопровождалась дикими воплями и истерикой ребенка, и всё это стало достоянием общественности при помощи соцсетей.

Руслан Гизатуллин решил лично прояснить ситуацию и встретился с обоими родителями девочки.