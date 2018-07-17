В Башкирии тренер по боксу занялся изготовлением икон

В Башкирии тренер по боксу занялся изготовлением иконВидео
Сегодня, 18:08Зиля Аскерова
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Днем он обучает детей и взрослых спортивному единоборству, а вечером изготавливает изображения великомучеников и знаменитых библейских сцен.
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Сюжеты: Видео
Кандидат в мастера спорта Олег Уткин уже 10 лет работает тренером по боксу. А после тренировок занимается своим увлекательным хобби. Уникальные иконы он создает из дерева и сусального золота. Сюжет о нем показал телеканал "Россия Башкортостан".
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