В Башкирии тренер по боксу занялся изготовлением икон

Кандидат в мастера спорта Олег Уткин уже 10 лет работает тренером по боксу. А после тренировок занимается своим увлекательным хобби. Уникальные иконы он создает из дерева и сусального золота. Сюжет о нем показал телеканал "Россия Башкортостан".